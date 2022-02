Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Die Bayern sind auf der Suche nach einem Nachfolger für Niklas Süle. Dabei werden mehrere Namen gehandelt. Favorit ist Andreas Christensen (25) vom FC Chelsea. Den Dänen zu verpflichten könnte zur Geduldsprobe für die Münchner werden.

Borussia Dortmund

Niklas Süle (26) wechselt im Sommer ablösefrei nach Dortmund. Der Nationalspieler kommt vom Rekordmeister aus München. Sportdirektor Michael Zorc über den Wechsel: „Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten.“

Bayer Leverkusen

Mittelfeld-Stratege Kerem Demirbay (28) hat im Januar das Interesse des neureichen Newcastle United geweckt. Wie FT erfuhr, traten die Magpies an Demirbay heran. Der ehemalige Hoffenheimer und Hamburger blockt aber kategorisch ab.

Union Berlin

Taiwo Awoniyi (24), erst im vergangenen Sommer fest vom FC Liverpool verpflichtet, träumt von einer Rückkehr in die Premier League, wie er in einem ‚kicker‘-Interview verrät: „Die Premier League ist mein Traum. Das weiß jeder, auch hier im Klub.“

SC Freiburg

Innenverteidiger sind zurzeit begehrte Spieler. So auch Nico Schlotterbeck (22). Der Linksfuß steht unter anderem auf dem Zettel von Bayern und Dortmund. In Freiburg ist man sich der geweckten Begehrlichkeiten bewusst und werde sich „im Sommer mit seiner Personalie beschäftigen müssen – mit offenem Ausgang“, so Freiburgs Sportchef Jochen Saier im ‚kicker‘.

1. FC Köln

Winter-Neuzugang Julian Chabot (23) muss länger auf sein Bundesliga-Debüt warten. Der Innenverteidiger fällt krankheitsbeding aus, befindet sich in Quarantäne. Wann wieder mit ihm zu rechnen ist, ist unklar.

RB Leipzig

In der ‚ran Bundesliga Webshow‘ äußerte sich Yussuf Poulsen (27) zu seiner Zukunft. So habe er nicht vor, Leipzig zu verlassen: „Solange ich mich hier wohlfühle und wir immer noch danach streben, die Besten zu werden, muss ich nicht unbedingt irgendwo anders hin.“ Darüber hinaus, so Poulsen, laufe sein Vertrag noch bis 2024.

TSG Hoffenheim

Auch in Hoffenheim freute man sich über ein Bekenntnis zur näheren Zukunft: Benjamin Hübner (32) verlängerte seinen Vertrag bis 2023 mit Option für ein weiteres Jahr. „Für mich stand es außer Frage, meinen Vertrag bei der TSG zu verlängern. Denn ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam die Erfolgsstory der TSG fortschreiben können“, sagte der Kapitän.

Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Aurélio Buta von Royal Antwerpen. Nach FT-Informationen würde der 24-jährige Rechtsverteidiger sehr gerne in die Bundesliga wechseln. Vielleicht sieht man ihn schon nächste Saison im Trikot der Eintracht.

1. FSV Mainz 05

In Mainz versucht man einerseits, mit Stammtorhüter Robin Zentner (27) zu verlängern. Andererseits wird man wohl den ehemaligen U21-Nationaltorhüter Finn Dahmen (23) verlieren. Möchte man eine Ablöse generieren, müsste Dahmen im Sommer verkauft werden, da er 2023 ablösefrei ist.

VfL Bochum

Auch in Bochum stand diese Woche der Torhüter im Fokus. Manuel Riemann (33) wurde positiv auf das Coronavirus getestet und wird dem Aufsteiger gegen den FC Bayern fehlen.

VfL Wolfsburg

Laut Informationen der ‚Sport Bild‘ beschäftigte man sich in Wolfsburg zwischenzeitlich mit Sebastian Polter (30) vom VfL Bochum. Am Ende schafften es die Wölfe bekanntlich aber doch, Max Kruse von Union Berlin zu holen.

Borussia Mönchengladbach

In Gladbach hat man sich nach dem emotionalen Abschied von Max Eberl dazu entschlossen, die Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich auf mehrere Personen zu verteilen. Möglicher Nachfolger ist einem ‚Bild‘-Bericht zufolge der Franzose Hubert Fournier vom französischen Fußballverband FFF. In Gladbach würde er den neugeschaffenen Posten des Technischen Direktors bekleiden.

Hertha BSC

Auch bei Hertha BSC ist man auf der Suche nach einem neuen Sportchef. ‚Sky‘ berichtet, dass Markus Pilawa, derzeit Chefscout bei Borussia Dortmund, Arne Friedrich ersetzen soll, der im Sommer aufhört.

Arminia Bielefeld

Joakim Nilsson (28) könnte bald in den USA spielen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der neue Klub St. Louis City, ab 2023 Teil des MLS-Feldes, Interesse am schwedischen Innenverteidiger bekundet. Im Sommer endet Nilssons Vertrag. Es bleibt spannend, wie es dann mit ihm weitergeht.

FC Augsburg

Dem FC Augsburg werden im wichtigen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zwei Stammkräfte fehlen. Robert Gumny (23), der Augsburger Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison, verletzte sich im Training. Arne Maier (23) wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

VfB Stuttgart

Auch in Stuttgart muss man für das Wochenende ohne einige Spieler planen. Waldemar Anton (25) und Omar Marmoush (23) wurden positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Quarantäne. Sasa Kalajdzic (24) fällt mit einer Wadenblessur aus.

Greuter Fürth

Laut einem Bericht der ‚B.Z.‘ erhält Winter-Neuzugang Andreas Linde (28) am Wochenende im Spiel gegen Hertha BSC seine erste Chance im Fürther Tor. Der eigentliche Stammtorwart Sascha Burchert (32) war gegen Wolfsburg (1:4) durch einen groben Fehler aufgefallen.