Die vergangene Spielzeit war für Marc-André ter Stegen definitiv eine Seuchensaison. Der Torhüter wurde beim FC Barcelona aussortiert, wechselte per Leihe zum FC Girona, um sich für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Form zu bringen und verletzte sich schwer. Dem 34-Jährigen ging nicht nur ein halbes Jahr Spielpraxis verloren, sondern zudem die Möglichkeit, mit dem DFB-Team in Nordamerika anzutreten.

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Womöglich auch aus diesem Grund will ter Stegen laut ‚Mundo Deportivo‘ für den Sommer auch Optionen im Ausland prüfen, sollten Vereine außerhalb Spaniens Interesse an ihm zeigen. Im vergangenen Winter, als die Entscheidung pro Girona fiel, hatte der Torhüter die Wahl aufgrund der Nähe zu seiner derzeitigen Heimat getroffen. Dem Bericht zufolge spielt das bei seiner nächsten Zukunftsentscheidung nur noch eine untergeordnete Rolle.

Überstürzen will der 44-fache Nationalspieler aber nichts. Spieler wie auch sein Arbeitgeber sind darum bemüht, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten zufriedenstellend ist. Vertraglich ist ter Stegen noch bis 2028 an Barça gebunden. Bei den Katalanen gehört der Ex-Kapitän zu den Topverdienern. Ihn von der Gehaltsliste zu streichen, dürfte oberste Priorität für Sportdirektor Deco haben.

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Aktuell befindet sich ter Stegen in der Endphase seiner Genesung. Dass er bei Barça ins Training einsteigt, die Vorbereitung zu Teilen mit absolviert und eventuell in Testspielen ein paar Minuten Spielpraxis sammelt, ums ich für andere Klubs zu positionieren, ist ein mögliches Szenario, so die spanische Sportzeitung.