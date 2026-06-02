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Ligue 1

Zwei PSG-Stars wollen weg

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
PSG-Stürmer Gonçalo Ramos @Maxppp

Die beiden Offensivspieler Gonçalo Ramos (24) und Kang-in Lee (25) wollen Paris St. Germain in diesem Sommer verlassen. Das berichtet Fabrizio Romano. Hintergrund sei der Wunsch nach mehr Spielzeit. Vertraglich gebunden ist das Duo noch bis 2028.

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Für Ramos hatte PSG 65 Millionen Euro Ablöse an Benfica Lissabon gezahlt, Lee war für 22 Millionen Euro vom RCD Mallorca gekommen. Vor einigen Monaten erkundigte sich Atlético Madrid nach den beiden PSG-Profis. Ob die Spur in die spanische Hauptstadt wieder heiß wird, bleibt abzuwarten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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