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Bundesliga

Leipzig gehen 28 Millionen durch die Lappen

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
El Chadaille Bitshiabu @Maxppp

Bleibt RB Leipzig auf dem im Sommer an Galatasaray verliehenen El Chadaille Bitshiabu (21) sitzen? Laut einem Bericht der ‚Bild‘ ist es „aktuell eher unwahrscheinlich“, dass der türkische Rekordmeister die 28 Millionen Euro teure Kaufoption für den Innenverteidiger aktiviert.

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Am vergangenen Wochenende feierte Bitshiabu beim 4:0-Erfolg gegen Konyaspor nach langem Warten sein Debüt für Gala, kam für die letzten 20 Minuten in die Partie. Zuvor hatte der Linksfuß mit deutlichem Übergewicht zu kämpfen – alles andere als eine Bewerbung für eine längerfristige Zusammenarbeit mit seinem aktuellen Leihklub.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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