Ruhnert über Unions Wunschspieler

Oliver Ruhnert hat das Profil möglicher Neuzugänge von Union Berlin skizziert. „Es gibt auch Spieler, die auffallen und auf die wir schauen. Aber prinzipiell beschäftigen wir uns mit den Akteuren, die weniger im Fokus stehen“, verrät der Geschäftsführer Sport gegenüber dem ‚kicker‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spieler, die sich bei der WM in Katar in den Vordergrund gespielt haben, sind für die Köpenicker kaum erschwinglich. Ruhnert: „Da sind wir wirtschaftlich noch nicht konkurrenzfähig, weil wir solche Summen nicht zahlen können.“ Trotz des rasanten Aufschwungs in den vergangenen Jahren wird Union also weiter konservativ einkaufen und eher auf Geheimtipps setzen.

Lese-Tipp

Union: Becker im Winter in die Premier League?