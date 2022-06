Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

„Meine Geschichte bei Bayern ist vorbei“, schließt Robert Lewandowski (33) einen Verbleib bei den Bayern aus. Die Münchner stellen sich jedoch weiterhin quer, bestehen vehement auf die Vertragserfüllung ihres Torgaranten. Sadio Mané vom FC Liverpool könnte hingegen den Weg an die Säbener Straße antreten – „die Zuversicht im Lager des Rekordmeisters ist groß“, schreibt ‚Sport1‘ über einen Transfer des 30-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Dortmund

Nach Haalands Abgang fahndet der BVB weiter nach einem geeigneten Neuner. „Da müssen wir eine Lösung finden“, sprach Hans-Joachim Watzke in einer Medienrunde. Bei der Suche ist jedoch Eile geboten: Mit Hugo Ekitike (19/Stade Reims) ist womöglich bald eine heiße Option vom Markt. Newcastle United scheint sich allem Anschein nach den Franzosen zu schnappen.

Bayer Leverkusen

Die Werkself setzt sich im Werben um das tschechische Sturmtalent Adam Hlozek (19) durch. Für 13 Millionen Euro bekommt Patrik Schick einen Landsmann im Angriff zur Seite gestellt. Bis 2027 ist der Youngster an Bayer gebunden.

🆕⚫️🔴✍️ Willkommen in Leverkusen, Adam!



Bayer 04 hat den tschechischen Nationalspieler Adam #Hlozek unter Vertrag genommen. Der 19-jährige Angreifer kommt vom @ACSparta_CZ und unterschrieb bis 2027.



Zur Meldung 👉 https://t.co/V3UL3m9jrB #Hlozek2027 | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/82sw0eQ5Kd — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 2, 2022

RB Leipzig

Die Liaison zwischen Sturm-Juwel Brian Brobbey und den Sachsen verlief bislang unglücklich. Der niederländische Youngster kam vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam nach Leipzig, wurde aber im folgenden Winter gleich wieder zurückverliehen. „Ich habe bereits gesagt, dass ich hier bleiben möchte, das ist alles, was ich sagen kann“, so der 20-Jährige gegenüber dem niederländischen TV-Sender ‚NOS‘. Eine permanente Rückkehr in die Niederlande bahnt sich wohl an.

Union Berlin

Die Eisernen machen Nägel mit Köpfen und verstärken ihren Angriff mit Tim Skarke (25) vom SV Darmstadt 98. Der Flügelspieler wechselt ablösefrei in die Hauptstadt. Über die Vertragslänge wurden keine Angaben veröffentlicht.

ℍ𝕖𝕣𝕫𝕝𝕚𝕔𝕙 𝕎𝕚𝕝𝕝𝕜𝕠𝕞𝕞𝕖𝕟 𝕓𝕖𝕚 𝕌𝕟𝕚𝕠𝕟!❤️🤍



Wir freuen uns auch, Tim!🤩 pic.twitter.com/ymKHze7NWh — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 31, 2022

SC Freiburg

Im Breisgau muss man um den Abgang von Stammtorhüter Mark Flekken fürchten. Niederländischen Medienberichten zufolge hat Ajax Amsterdam ein Auge auf den Keeper geworfen. Bei einem Wechsel in die Grachtenstadt winken dem 28-Jährigen Einsätze in der Champions League.

1. FC Köln

Der erste Sommerneuzugang in der Domstadt ist fix. Der 1. FC Köln verpflichtet Denis Huseinbasic (20) von den Offenbacher Kickers. Der talentierte Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2025 bei den Geißböcken.

Hi, Denis Huseinbasic! 👋😍



Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt von den Offenbacher Kickers zum #effzeh und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Hätzlich wellkumme, Denis! 🙌🔴⚪



Zur Meldung 👉 https://t.co/eAKkPYfoe6 — 1. FC Köln (@fckoeln) June 3, 2022

Mainz 05

Die 05er scheinen einen Nachfolger für ihren abgewanderten Abwehrmann Jeremiah St. Juste auswendig gemacht zu haben. In Patric Pfeiffer (22) vom SV Darmstadt 98 sieht man womöglich einen passenden Ersatz, heißt es in einem Bericht der ‚Bild‘.

TSG Hoffenheim

Leistungsträger Christoph Baumgartner kann sich laut Aussagen in einem Interview mit ‚Laola1.at‘ durchaus einen Verbleib in Sinsheim vorstellen. Ein Wechsel sei demnach „kein Muss“. Sollte jedoch eine interessante Offerte hereinflattern, werde er sich „darüber definitiv Gedanken machen“.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen haben eine Absage von Trainer Lucien Favre kassiert und stehen weiterhin ohne Chefcoach da. ‚Sport1‘ bringt nun die vereinslosen Vincent Kompany und Daniel Farke als neue Kandidaten ins Spiel.

Eintracht Frankfurt

Bleibt er oder geht er? Filip Kostic verhandelt aktuell mit Eintracht Frankfurt über eine Ausdehnung seines bis 2023 datierten Arbeitspapiers. Mit Juventus Turin soll sich der Europa League-Sieger laut ‚La Repubblica‘ aber schon einig sein. Zahlt die Alte Dame die geforderten 20 Millionen, könnte Kostic nach Italien abwandern.

VfL Wolfsburg

‚Calciomercato.com‘ bringt einen alten Bekannten bei den Wölfen ins Gespräch. Die Rede ist von Ex-Frankfurter Ante Rebic, der beim AC Mailand aktuell nicht zum Stammpersonal zählt. Wolfsburg hat bereits angefragt, so der Bericht des italienischen Fußballportals.

VfL Bochum

Bochums Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap könnte es zu Inter Mailand verschlagen. Laut einem Bericht von ‚ran‘ ließen die Nerazzurri den Abwehrspieler einige Male beobachten. Beim Tabellen-13. der abgelaufenen Saison hat der 20-Jährige noch bis 2024 einen gültigen Vertrag.

FC Augsburg

Torhüter Stefan Ortega hat die Qual der Wahl: Entweder wagt der 29-Jährige den lukrativen Schritt ins Ausland oder er verbleibt in der Bundesliga. Aufsteiger Schalke kann sich den Schlussmann laut ‚Sport Bild‘ nicht leisten. Das ruft unter anderem auch den FC Augsburg auf den Plan.

VfB Stuttgart

Die Schwaben müssen sich wohl oder übel mit einem potenziellen Abgang von Borna Sosa auseinandersetzen. Die ‚Sport Bild‘ bringt den Linksverteidiger bei Borussia Dortmund ins Gespräch. Beim BVB hat man Sosa demnach „auf der Rechnung“.

Hertha BSC

Der Big City-Klub hat gestern offiziell die Trainersuche beendet und Sandro Schwarz als neuen Mann an der Seitenlinie vorgestellt. Der Kontrakt bei der Hertha läuft bis 2024. Der 43-Jährige hatte bis vor Kurzem noch bei Dinamo Moskau die Geschicke geleitet.

🤩 Wir freuen uns sehr, euch unseren neuen Cheftrainer zu präsentieren: Sandro #Schwarz kommt vom FK Dynamo Moskau und erhält einen Vertrag bis 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣.

Herzlich willkommen an der Spree, Sandro! 🤜🤛

ℹ️ https://t.co/lojA5p3JW0 ⬅️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/674PoqZJuq — Hertha BSC (@HerthaBSC) June 2, 2022

Schalke 04

Gestern flatterte die Nachricht herein, Schalke 04 sei sich mit Florent Mollet von HSC Montpellier einig. So berichtete es der Journalist Saber Desfarges von ‚Prime Video‘. Für den 30-Jährigen müssten die Königsblauen eine Ablöse entrichten, da Mollet noch bis 2023 an den Ligue 1- Klub gebunden ist.

Werder Bremen

Der Aufsteiger hat für die Linksverteidiger-Position einen ehemaligen Bayern-Reservisten im Blick. Derrick Köhn (23) stieg mit seinem Klub Willem II aus der niederländischen Eredivisie ab und hält nach einem neuen Verein Ausschau, heißt es in einem Bericht von ‚Sky‘.