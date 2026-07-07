Neuer Premier League-Job für Wilson

Callum Wilson setzt seine Karriere in der Premier League fort. Laut ‚Sky Sports‘ schnappt sich der FC Brentford den Stürmer, dessen Vertrag vor einer Woche bei Premier League-Absteiger West Ham United ausgelaufen ist. Bei den Bees erhält der 34-Jährige einen Einjahresvertrag, der Medizincheck soll im Laufe der Woche erfolgen.

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Wilson war im vergangenen Sommer zu den Hammers gekommen, wollte aber bereits im Januar weiterziehen. Schlussendlich blieb er in London, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. In 35 Pflichtspielen war er an acht Treffern direkt beteiligt.