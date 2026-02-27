UEFA Europa Conference League
Conference League: Mainz mit Losglück
Der 1. FSV Mainz 05 wird im Achtelfinale der Europa Conference League wieder ins Geschehen eingreifen. Bei der heutigen Auslosung für die nächste Runde wurde den Rheinhessen Sigma Olmütz zugelost.
Am 12. und am 19. März finden die jeweiligen Hin- und Rückspiele statt. Leipzig wird am 27. Mai Austragunsort der Finalbegegnung sein.
Die Begegnungen in der Übersicht:
- Lech Poznan - Shakthar Donetsk
- AZ Alkmaar - Sparta Prag
- Crystal Palace - AEK Larnaca
- AC Florenz - Rakow
- Samsunspor - Rayo Vallecano
- NK Celje - AEK Athen
- Sigma Olmütz - 1. FSV Mainz 05
- HNK Rijeka - Racing Straßburg
