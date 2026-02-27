Menü Suche
Kommentar
UEFA Europa Conference League

Conference League: Mainz mit Losglück

von Dominik Schneider
1 min.
Urs Fischer auf dem Feld @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 wird im Achtelfinale der Europa Conference League wieder ins Geschehen eingreifen. Bei der heutigen Auslosung für die nächste Runde wurde den Rheinhessen Sigma Olmütz zugelost.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am 12. und am 19. März finden die jeweiligen Hin- und Rückspiele statt. Leipzig wird am 27. Mai Austragunsort der Finalbegegnung sein.

Die Begegnungen in der Übersicht:

  • Lech Poznan - Shakthar Donetsk
  • AZ Alkmaar - Sparta Prag
  • Crystal Palace - AEK Larnaca
  • AC Florenz - Rakow
  • Samsunspor - Rayo Vallecano
  • NK Celje - AEK Athen
  • Sigma Olmütz - 1. FSV Mainz 05
  • HNK Rijeka - Racing Straßburg
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Europa Conference League
Mainz 05

Weitere Infos

UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert