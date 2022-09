Mourinho denkt nicht ans Aufhören

José Mourinho denkt noch lange nicht an das Ende seiner Trainerkarriere. Auf der Veranstaltung Quinas de Ouro 2022 zeigte sich der Roma-Trainer voller Tatendrang: „Diese 22 Jahre sind schnell vergangen, aber ich möchte weitermachen. Ich fühle mich gut, ich fühle mich stark, motiviert, ich mag es zu gewinnen, ich hasse es zu verlieren, nichts hat sich geändert. Die Farbe meiner Haare, ja, sogar Falten, aber ich möchte weitermachen.“

Wie lange genau der Portugiese weitermacht, weiß er noch nicht, aber sicher ist: „Nicht für 22 Jahre, weil wir keine Zeit haben, aber noch ein paar Jahre.“ Mit seinen fast 60 Jahren zählt Mourinho mittlerweile zu den absoluten Trainerlegenden. Viele Titelgewinne begleiteten seinen Weg, so unter anderem auch zwei Champions League-Siege. Aktuell trainiert The Special One die AS Rom, die er im vergangenen Sommer zum Conference League-Gewinn führte.