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UEFA Nations League

Bierhoff: „Wir haben vier sehr gute Spieler“

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Oliver Bierhoff ist 2018 einer von vier DFB-Direktoren @Maxppp

Der ehemalige Direktor Profifußball der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, hat sich zur Situation in der deutschen Nationalmannschaft geäußert. In einer Medienrunde sagte der 58-Jährige: „Wir haben ein, zwei, drei, vier sehr gute Spieler. Aber insgesamt haben wir nicht mehr so viele sehr gute Spieler wie früher.“

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Nur positive Worte findet der aktuell vereinslose Bierhoff für den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp: „Jürgen Klopp ist ein großartiger Trainer. Er hat Energie, Aura und Erfahrung“. Erst jüngst hatte Bierhoff in einem Interview mit dem ‚kicker‘ auch den Umgang mit den ehemaligen deutschen Bundestrainern kritisiert. Man habe in Jogi Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann „drei kompetente und erfolgreiche Trainer“ verschlissen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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