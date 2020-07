DFL gibt Saisonstart bekannt

Die DFL hat den Rahmenterminkalender für die anstehende Saison 2020/21 bekanntgegeben. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga startet die neue Spielzeit am 18. September. Zuletzt war unklar, ob die zweite Liga wie sonst auch einige Wochen vor der Bundesliga beginnt.

Da der Spielplan aufgrund der Corona-Pandemie terminlich deutlich später als im Vorjahr beginnt, wird die Winterpause auf rund eine Woche verkürzt. Vom 18. bis 21. Dezember finden am 13. Spieltag die letzten Begegnungen im Jahr 2020 statt. Bereits am 2. Januar wird der 14. Spieltag ausgespielt.