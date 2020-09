United-Angebot für Reguilón?

Premier League-Rekordmeister Manchester United könnte sich mit Linksverteidiger Sergio Reguilón von Real Madrid verstärken. Wie die spanische Zeitung ‚as‘ berichtet, haben die Red Devils den Königlichen ein Angebot unterbreitet. Der 23-jährige Spanier spielt in den Plänen von Trainer Zinedine Zidane, der auf der Linksverteidiger-Position weiterhin auf Marcelo und Ferland Mendy setzt, derzeit keine Rolle. Die Blancos fordern angeblich eine Ablöse in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro und wollen sich gleichzeitig eine Rückkaufoption sichern.

Auch andere Vereine sind an Reguilón interessiert, so zum Beispiel der FC Sevilla, an den der Spanier in der vergangenen Saison ausgeliehen war. Für den aktuellen Europa League-Sieger käme jedoch nur eine weitere Leihe infrage. Zudem sollen sich die SSC Neapel, Juventus Turin sowie Tottenham Hotspur nach dem Linksfuß, der noch in dieser Woche sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft feiern könnte, erkundigt haben.