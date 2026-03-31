Werder: Fritz enthüllt Schmid-Plan

Werder Bremen strebt eine Vertragsverlängerung mit Romano Schmid an. Die ‚Bild‘ zitiert den SVW-Geschäftsführer Clemens Fritz mit den Worten: „Wir würden sehr gerne mit ihm verlängern. Gespräche mit ihm haben noch nicht stattgefunden, wir werden sie in den nächsten Wochen suchen. Romano fühlt sich in Bremen sehr wohl und hat eine große Bedeutung für uns. Ich schätze ihn sehr.“

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Damit unterstreicht Fritz die Werder-Hoffnung, Schmid auch über den Sommer hinaus an der Weser zu halten. Der 26-jährige Österreicher – dessen Arbeitspapier im Sommer 2027 ausläuft – wurde zuletzt mit einem Abgang in Verbindung gebrachtt. Derzeit weilt der Offensivspieler bei der österreichischen Nationalmannschaft. Mit neun Torbeteiligungen in 27 Bundesligaspielen gehört der Rechtsfuß zu den torgefährlichsten Werderanern der aktuellen Saison.