Barça bei Messi im U-Boot-Modus | Walkers Tage gezählt?

Barça im Wartestand

Über die vergangenen Wochen ist Lionel Messi ein immer heißeres Thema beim FC Barcelona geworden. Längst ist klar, dass die Katalanen den verlorenen Sohn gerne zurückholen würden. Doch noch fehlt die Gewissheit, dass La Liga die Genehmigung für Sommer-Transfers erteilt. Für die „Operation Rückkehr“ bleibt Barça laut ‚Sport‘ vorerst nichts anders übrig, als wie ein U-Boot unter dem Radar zu bleiben und bei erster Gelegenheit in die Offensive zu gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lens macht PSG Druck

Plötzlich weht ein Hauch von Meisterschaftskampf durch die französische Ligue 1. Der Vorsprung von Paris St. Germain ist zuletzt zusammengeschmolzen, nun rückt – was vor der Saison niemand für möglich gehalten hätte – der wackere RC Lens dem Liga-Primus auf die Pelle. „Wichtige drei Punkte“ (‚L‘Équipe‘) sackten die Nordfranzosen am gestrigen Abend gegen Racing Straßburg (2:1) ein und kommen damit bis auf drei Punkte an PSG heran. Die Hauptstädter können am heutigen Samstag (21 Uhr) gegen OGC Nizza zwar nachlegen, stehen allerdings zunehmend unter Druck.

Lese-Tipp

Barças Hände gebunden: Nächstes Vertragsdrama um Dembélé?

Guardiola straft Walker ab

Dreimal hintereinander war Kyle Walker zuletzt nicht mehr in der Startelf von Manchester City zu finden. Wie üblich in der Branche stellen die englischen Medien prompt die Frage nach der Perspektive: „Pep sorgt für Zweifel an Walkers Zukunft“, ist auf dem heutigen Cover des ‚Mirror‘ zu finden. Augenscheinlich steht der robuste Rechtsverteidiger nach seinem Alkoholskandal vor einigen Wochen verstärkt auf dem Prüfstand, womöglich sogar auf dem Abstellgleis. Völlig betrunken hatte der Nationalspieler vor einer Frau blank gezogen.