Florenz gibt Mari ab

Für Pablo Marí steht im gehobenen Fußballeralter nochmal ein großer Zahltag bevor. Der 32-jährige Spanier steht nach Informationen von Fabrizio Romano vor einem Wechsel zu Al Hilal. Der saudische Erstligist zahlt demnach zwei Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger vom AC Florenz.

Al Hilal versuchte es zuletzt ein Regal höher, scheiterte aber mit Abwerbeversuchen von Francesco Acerbi (37) und Stefan de Vrij (33), die beide bei Inter Mailand unter Vertrag stehen. Die Nerazzurri verweigerten dem Bericht zufolge aber die Freigabe, nachdem der Wechsel von João Cancelo (31) gescheitert war. Marí hat für seinen Wechsel in die Saudi Pro League bereits grünes Licht von der Fiorentina erhalten.