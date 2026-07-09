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40 Millionen: Atlético vor Hjulmand-Deal

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Morten Hjulmand nach einem Tor @Maxppp

Bei Morten Hjulmand gibt es keine Zweifel mehr. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind sich inzwischen alle Parteien über einen Wechsel des Dänen zu Atlético Madrid einig. Der 27-Jährige unterschreibt bis 2031 und kostet die Rojiblancos 40 Millionen Euro plus Boni.

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Bei Sporting Lissabon ging Hjulmand über drei Jahre voran und war zuletzt auch Kapitän. Er befindet sich bereits auf dem Weg nach Madrid. Der Transfer wird also zeitnah offiziell.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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