40 Millionen: Atlético vor Hjulmand-Deal

Bei Morten Hjulmand gibt es keine Zweifel mehr. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind sich inzwischen alle Parteien über einen Wechsel des Dänen zu Atlético Madrid einig. Der 27-Jährige unterschreibt bis 2031 und kostet die Rojiblancos 40 Millionen Euro plus Boni.

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Bei Sporting Lissabon ging Hjulmand über drei Jahre voran und war zuletzt auch Kapitän. Er befindet sich bereits auf dem Weg nach Madrid. Der Transfer wird also zeitnah offiziell.