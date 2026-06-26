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Offiziell 2. Bundesliga

Darmstadt schnappt sich Kehl

von Lukas Weinstock - Quelle: sv98.de
3 min.
Lars Kehl im VfL-Trikot @Maxppp

Lars Kehl lässt den VfL Osnabrück hinter sich. Künftig läuft der offensive Mittelfeldakteur für den SV Darmstadt auf. Eine Ablöse fließt nicht, da Kehls Vertrag in Osnabrück Ende des Monats die Gültigkeit verliert.

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Sportgeschäftsführer Paul Fernie schwärmt: „Lars ist ein Spieler, der aus dem offensiven Mittelfeld heraus viel Torgefahr ausstrahlt und den finalen Pass spielen kann. Das beweisen auch seine eindrucksvollen Zahlen aus den beiden vergangenen Spielzeiten in Osnabrück. Wir sind davon überzeugt, dass er seine Stärken in unser Spiel einbringen wird und freuen uns darüber, dass er sofort mit uns in die Vorbereitung starten kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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