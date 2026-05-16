„Danke für nichts“: Die drei Favoriten auf die Riera-Nachfolge

Eintracht Frankfurt hat die Saison mit einem 2:2 gegen den VfB Stuttgart beendet. Und auch wenn Albert Riera im Anschluss noch öffentlich Eigenwerbung betrieb, ist eigentlich allen klar, dass der Spanier gehen muss. Keines der letzten fünf Saisonspiele konnte gewonnen werden.

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Sportvorstand Markus Krösche sagte heute bei Sky: „Für Albert war das sicher keine einfache Zeit bei uns. Aber es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, über Personalien zu sprechen. Wir werden jetzt die nächsten Tage nutzen, um die ganze Situation zu analysieren – und dann schauen wir mal.“Alles andere als ein Bekenntnis zum Coach.

Fans pfeifen Riera aus

Und auch die Fans haben die Nase voll. Riera wurde bei der Verlesung der Mannschaftsaufstellung vor dem VfB-Spiel bitterböse ausgepiffen. Außerdem prankte im Waldstadion ein Plakat, auf dem auf Spanisch stand: „Danke für nichts, Alberto.“

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Für die Nachfolge gibt es laut der ‚Bild‘ derzeit drei Topkandidaten:

Adi Hütter (55): Der Österreicher arbeitete schon von 2018 bis 2021 in Frankfurt und führte den Klub in Europacup-Halbfinale. Seit seiner Entlassung bei der AS Monaco im Oktober 2025 ist er ohne Job.

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Matthias Jaissle (38): Der deutsche Trainer arbeitet sehr erfolgreich in Saudi-Arabien bei Al Ahli, sieht sich aber bereit für den Schritt in die Bundesliga. Jaissle besitzt eine Ausstiegsklausel für etwa sechs Millionen Euro.

Mike Tullberg (40): Bekannt ist der emotionale Däne aus seinen Einsätzen als Interimstrainer von Borussia Dortmund. Mittlerweile coacht Tullberg den FC Midtjylland.