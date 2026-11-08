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2. Bundesliga

Übernimmt Kniat wieder in Liga zwei?

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Mitch Kniat im Arminia-Dress @Maxppp

Bei Holstein Kiel kündigt sich eine Veränderung auf der Trainerbank an. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge steht Tim Walter vor dem Aus. Die Tendenz gehe klar in Richtung Trennung. Geschäftsführer Olaf Rebbe ließ nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen Arminia Bielfeld bereits durchblicken: „Es ist egal, ob die Tabelle eng ist oder nicht, wir haben da einen anderen Anspruch.“

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Die Störche werden den elften Spieltag mit acht Punkten auf dem letzten 18. Tabellenplatz beenden. Walter hatte in Kiel Ende Februar übernommen, jetzt steht ein Nachfolger schon bereit. Laut dem ‚kicker‘ kristallisiert sich Ex-Arminia- und Zweitliga-Coach Mitch Kniat als Favorit heraus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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