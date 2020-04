Wechselgerüchte: Sabitzer geschmeichelt

Marcel Sabitzer lässt seine Zukunft bei RB Leipzig offen. „Es ist auf jeden Fall eine Bestätigung für die Leistung, die man zeigt“, sagt der 26-Jährige in der Sport Bild über die jüngst aufgekommenen Wechselgerüchte, „das tut gut, es macht Spaß gerade. Deswegen hätte ich auch nach den Tottenham-Spielen gerne weitergemacht. Aber ich werde es bestmöglich weiter versuchen.“ Bis 2022 ist der Österreicher noch an RB Leipzig gebunden.

Ein Wunschziel für den nächsten Karriereschritt hat Sabitzer nicht: „Ach, ich bin da grundsätzlich offen für alles. Ich habe nichts, was ich ausschließen würde. Wir werden sehen.“ Nach starken Leistungen gegen Tottenham Hotspur im Champions League-Achtelfinale wurde der Mittelfeldspieler mit den Spurs in Verbindung gebracht. Sabitzer bleibt gelassen: „Fußball lebt von Gerüchten. Und wenn man international gute Spiele abliefert, ist es normal, dass so etwas aufkommt und Interesse bekundet wird.“ Ob sich Trainer José Mourinho bereits bei ihm gemeldet hat, lässt er unkommentiert.