Große Konkurrenz: So könnte Bayer mit Eichhorn spielen

Halb Europa war hinter Hertha-Toptalent Kennet Eichhorn her. Am Ende sicherte sich Bayer Leverkusen die Gunst des 16-Jährigen, der zu Protokoll gab: „Leverkusen ist ein Verein, der schon viele, auch sehr junge Spieler schnell zu Top-Profis entwickelt hat. Ich werde alles einsetzen, um hier einen ähnlichen Weg zu gehen. Meine Freude ist riesig, bei einem so spannenden, international aufgestellten Klub wie Bayer 04 meine nächsten Schritte zu machen.“

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Um sich weiterzuentwickeln, benötigt Eichhorn Spielpraxis. Diese hat er sich laut übereinstimmenden Medienberichten von der Werkself klar zusichern lassen, die gemäß der Ausstiegsklausel immerhin knapp zehn Millionen Euro in die Hauptstadt überwies und ein Handgeld im hohen einstelligen Millionenbereich drauflegte. Doch wen soll der junge Neuzugang verdrängen?

Eichhorn bestach bei Hertha BSC in der abgelaufenen Saison auf der Doppelsechs mit seiner Intensität und seinem guten Zweikampftiming sowie als präziser Ballverteiler. Zudem trat er in manchen Partien auch offensiver als Box-to-Box-Mittelfeldspieler auf, der dribbeln, den Ball gut schleppen und unter hohem Druck weiterverteilen kann.

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Als guter Vergleich wird bei Eichhorn häufig Mainz 05-Profi Kaishu Sano hergezogen, der mit seiner Dynamik und seinem unermüdlichen Arbeitseifer unglaubliche Dominanz im Zentrum der Rheinhessen ausstrahlt. Bei Bayer werden Eichhorns Konkurrenten wohl Taktgeber Aleix Garcia (28), Weltmeister Exequiel Palacios (27) und Equi Fernández (23) sein.

Mehrere Formationen möglich

Fernández gilt bei Bayer als möglicher Verkaufskandidat, abhängig von Formation und Gegner wird Eichhorn vor allem mit Palacios in Konkurrenz treten. Der neue Bayer-Coach Carles Martínez gilt als taktisch sehr flexibel. Beim FC Toulouse ließ er meist im 3-4-3 spielen, auch ein 3-4-2-1 wäre möglich. Situativ soll laut ‚Bild‘ auch eine 4-3-3-Formation angedacht sein.

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Während sich Eichhorn bei de ersten beiden Optionen klar auf der Doppelsechs wiederfinden würde, könnte er beim 4-3-3 in etwas offensiverer Box-to-Box-Rolle auftreten. Lange Ballbesitzphasen sind unter Martínez eher die Ausnahme, wichtiger waren dem Spanier in Toulouse intelligentes Pressing und schnelle Torabschlüsse.

Genau diese Maßgaben würden Eichhorn liegen. Somit könnte das große Zukunftsversprechen deutlich früher eine wichtige Rolle bei Bayer spielen. Der Klub ist nicht abgeneigt, jungen Spielern Möglichkeiten einzuräumen. Mit Afonso Moreira (21) von Olympique Lyon ist nach FT-Infos das nächste Talent im Anflug, das Startelf-Ambitionen mitbringt.

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So könnte Bayer mit Eichhorn spielen