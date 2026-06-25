Neuer Flügelflitzer für Kohfeldt?

Darmstadt 98 bemüht sich um einen neuen Flügelspieler. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Zweitligist Ibrahim El Kadiri (24) vom niederländischen Zweitligisten De Graafschap ins Auge gefasst. Gegenüber dem Fachmagazin wollen die Hessen ein mögliches Interesse jedoch weder bestätigen noch dementieren.

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El Kadiri stammt aus der Jugend von Ajax Amsterdam und war 2024 vom FC Volendam zu De Graafschap gewechselt, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. In der abgelaufenen Saison steuerte der sprintstarke Rechtsfuß fünf Treffer und fünf Vorlagen in 26 Saisonspielen bei und scheiterte mit seinem Klub in den Playoffs nur knapp am Aufstieg in die Eredivisie.