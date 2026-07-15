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Bundesliga

Ndiaye & Gosens: Schalke trifft harte Entscheidung

Die Verpflichtung von Robin Gosens nimmt beim FC Schalke immer konkretere Formen an. Das hat auch Auswirkungen auf die Zukunft von Moussa Ndiaye.

von Dominik Sandler - Quelle: WAZ
1 min.
Robin Gosens im DFB-Dress @Maxppp

Bis zuletzt hat der FC Schalke intensiv an einer Lösung gearbeitet, um den bisherigen Leihspieler Moussa Ndiaye (24) nach dem Bundesliga-Aufstieg halten zu können. Die Verhandlungen mit dem RSC Anderlecht verliefen zäh, der belgische Erstligist hat jetzt aber plötzlich doch eine erneute Leihe mit Kaufoption in Aussicht gestellt. Auch Ndiaye wollte unbedingt bei S04 bleiben.

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Das Thema ist für Schalke inzwischen aber vom Tisch. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass die Königsblauen sich gegen eine Verpflichtung des Senegalesen entschieden haben. Grund dafür ist der bevorstehende Deal mit Robin Gosens (32), der vom AC Florenz zu seinem Herzensklub wechseln soll.

Medizincheck am Donnerstag

Der Zeitung zufolge wird der 24-fache deutsche Nationalspieler am morgigen Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren und soll noch an diesem Wochenende mit dem Team ins Trainingslager nach Österreich fahren.

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Ist die Verpflichtung von Robin Gosens ein guter Deal für Schalke?
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Der Linksverteidiger kommt per Leihe mit Kaufpflicht zum Bundesliga-Aufsteiger. Die Kaufpflicht greift laut ‚WAZ‘ allerdings nur, wenn S04 die Klasse hält und Gosens eine gewisse Anzahl an Spielen absolviert. Als Ablöse werde wohl – anders als zunächst kolportiert – nur knapp über eine Million Euro fällig. Eine Leihgebühr sei nicht Teil des Deals.

Lange Verhandlungen im Vorfeld

Bei den Knappen steigt Gosens zu einem der Topverdiener auf. Die Verhandlungen mit dem ehemaligen Spieler von Union Berlin laufen seit zwei Monaten, auch Schalke-Trainer Miron Muslic habe den Linksfuß von einem Engagement überzeugt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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