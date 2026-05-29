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FT-Kurve La Liga

Zwei Star-Transfers für Real? | Italiens irres Trainerkarussell

Während Real Madrids Präsident Florentino Pérez große Pläne verfolgt, war die SSC Neapel bei der Trainersuche nicht sehr kreativ. Die FT-Presseschau am Freitag.

von Lukas Weinstock
1 min.
João Neves und Massimiliano Allegri auf dem Bild der Presseschau @Maxppp

Transfer-Dreierpack?

Bei Real Madrid stehen am 7. Juni die Präsidentschaftswahlen an. Gewählt wird zwischen dem bisherigen Amtsinhaber Florentino Pérez und Enrique Riquelme. Sollte Pérez die Wahl erneut für sich entscheiden, hat er offenbar bereits hochkarätige Transfers im Sinn.

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Der Radiosender ‚Cope‘ berichtet, dass Pérez es auf João Neves (21/Paris St. Germain), Alessandro Bastoni (27/Inter Mailand) und Víctor Muñoz (22/CA Osasuna) abgesehen hat. Während Außenspieler Muñoz für acht Millionen Euro per Rückkaufoption zurückgeholt werden kann, würden sich die beiden anderen Transfers kompliziert gestalten. Sowohl Mittelfeldmotor Neves als auch Innenverteidiger Bastoni sind absolute Leistungsträger in ihren Klubs. Finanziell müsste sich Real also gewaltig strecken.

War ja irgendwie klar

Das Trainerkarussell in Italien dreht sich munter weiter. Nach je zwei Engagements bei Juventus Turin und dem AC Mailand ist für Massimiliano Allegri aus der Riege der italienischen Topklubs nun die SSC Neapel an der Reihe. In Kürze wird der Übungsleiter seinen Vertrag bei Napoli unterzeichnen.

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„Die konservativste und vorhersehbarste Entscheidung“, findet die ‚Gazzetta dello Sport‘. „Nach einem 72-stündigen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Vincenzo Italiano hat Allegri die Ziellinie mit Bravour überquert. Nun soll er den Verein und die Mannschaft zu Titeln führen. Das Ziel: der Scudetto“, schreibt der ‚Corriere dello Sport‘. In Neapel folgt Allegri auf Antonio Conte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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