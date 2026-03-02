Menü Suche
La Liga

Vorwürfe rund um Mbappé-Verletzung

von Fabian Ley - Quelle: Cadena SER | Marca
Kylian Mbappé auf der Ersatzbank @Maxppp

Das Umfeld von Kylian Mbappé (27) erhebt offenbar Vorwürfe mit Blick auf die Verletzungsproblematik des Superstars von Real Madrid. Laut einem Bericht von ‚Cadena SER‘ sind die Berater verärgert über die medizinische Abteilung der Königlichen. Das Ärzte-Team habe Mbappé unverständlicherweise nicht rechtzeitig zum Pausieren geraten. Laut dem Mbappé-Umfeld trägt somit Reals medizinisches Personal die Hauptverantwortung für die Verschlimmerung der Knieprobleme und die sich hinziehende Situation.

Auch der Angreifer selbst ist unzufrieden und der ‚Marca‘ zufolge nach Frankreich gereist, um sich von mehreren Spezialisten untersuchen zu lassen. Mbappé hatte zu Beginn der vergangenen Woche das Training abbrechen müssen. Wann der pfeilschnelle Rechtsfuß den Madrilenen wieder zur Verfügung stehen wird, ist offen.

