Gute Nachrichten für die Eintracht

Jonathan Burkardt steht vor dem Comeback bei Eintracht Frankfurt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte der 25-Jährige bereits am kommenden Samstag (15:30 Uhr) im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf der Bank der SGE sitzen. Voraussetzung ist laut der Boulevardzeitung, dass in der laufenden Trainingswoche alles glattgeht und die hartnäckigen muskulären Probleme nicht erneut auftreten.

Burkardt hatte sich Ende November in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (0:3) eine schwere Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen und fällt seitdem aus. Ohne den treffsicheren Mittelstürmer gelang der Eintracht in 13 Pflichtspielen lediglich ein Sieg. Neben Burkardt wird auch Winterneuzugang Younes Ebnoutalib (Innenbandanriss) schmerzlich vermisst. Der Klub rechnet laut ‚Bild‘ bis Ende Februar mit einer Rückkehr des 22-Jährigen in den Spielbetrieb.