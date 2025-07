55 Millionen: Bayern-Flirt Diomande vor England-Wechsel

Der FC Bayern geht bei Ousmane Diomande leer aus. Wie die portugiesische ‚A Bola‘ berichtet, stehen Sporting Lissabon und Crystal Palace kurz vor einer Einigung. Demnach zahlen die Londoner 55 Millionen Euro für den 21-Jährigen.

Der Ivorer unterschreibt beim Team von Oliver Glasner einen Vertrag bis 2030. Lange waren auch die Münchner am Ivorer interessiert, ließen angesichts der großen Konkurrenz aber vom Innenverteidiger ab. Diomande hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro in seinem Vertrag. Palace konnte diese aber erfolgreich drücken. Der Transfer könnte ein Vorgriff auf den möglichen Abgang von Marc Guéhi (24) sein, der mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wird.