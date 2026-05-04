Mbappé ein lahmer Lügner | Riesiges Geschenk für die Spurs

Mbappé verspottet die Fans

Real Madrid und Kylian Mbappé: Was ein match made in heaven sein sollte, entpuppt sich immer mehr als eine zunehmend brüchige Zweckehe. Zwar sind die Scorerwerte des Franzosen nach wie vor sehr gut, doch vereinsintern und zwischen Spieler und den Fans knirscht es gewaltig. Die neueste Eskapade: „Mbappé verspottet die Real-Fans“, titelt ‚SuperDeporte‘ und bezieht sich damit auf einen Kurzurlaubstrip des aktuell verletzten Stürmers. Der 27-Jährige, der kurz zuvor noch angekündigt hatte, sein Team trotz Verletzung zu unterstützen, war mit seiner Freundin auf Yacht-Urlaub in Cagliari gesichtet worden und landete nur zwölf Minuten vor Anpfiff des Meisterschaftsspiels von Real bei Espanyol Barcelona (2:0) wieder in Spanien.

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Im Stadion war daher „keine Spur von dem vermeintlichen Anführer“ zu sehen. Dieser soll bis zum Clásico gegen den FC Barcelona am Sonntag (21 Uhr) wieder fit sein. Real-Coach Álvaro Arbeloa stellte nach der Partie klar: „In seiner Freizeit kann er tun, was er für richtig hält, wie jeder andere Spieler auch.“ Doch die ‚as‘ geht heftig mit Mbappé ins Gericht: „Das steht außer Frage. Das Problem im Spitzenfußball liegt fast nie allein darin, was man tun darf, sondern darin, was man damit vermittelt. Denn Mbappé denkt bereits nur noch an Urlaub und die WM. Real Madrid, seine Teamkollegen, sein Trainer, sein Präsident … sie alle sind heute zweitrangig. […] Außerdem versicherte der Franzose seinen Teamkollegen, er werde alles tun, um beim Clásico dabei zu sein. Doch einen Lügner erkennt man schneller als einen Lahmen. Und im Fall von Mbappé ist er derzeit sowohl Lügner als auch Lahmer (da er verletzt ist).“

„Nur Verlierer weinen“

Tottenham Hotspur gelingt ein unverhoffter Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Premier League. Die Londoner bezwangen Aston Villa überraschend mit 2:1 und springen an West Ham United vorbei auf einen Nichtabstiegsplatz. „Gallagher und Richarlison holen die Spurs aus der Abstiegszone und nehmen ihr Schicksal fest in die eigenen Hände“, fasst die ‚Sun‘ zusammen und prognostiziert: „Am Ende der Saison wird es für Tottenham nur Tränen der Freude und Erleichterung geben, wenn sie so weitermachen können.“ Vor dem Duell hatte der neue Spurs-Coach Roberto De Zerbi großspurig einen Punktgewinn angekündigt und die öffentliche Opferrolle aufgrund der vielen Verletzten im Kader abgelehnt: „Nur Verlierer weinen.“

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Doch die Wahrheit hat zwei Seiten, wie der ‚Mirror‘ betont: „Die Spurs haben ihren Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Premier League einen enormen Schub verliehen, während die Mannschaft von Unai Emery nach einer miserablen Leistung vom Platz gebuht wurde.“ Die Konsequenz: „Das war ein absolutes Geschenk für Tottenham – und ein Geschenk, das ihnen helfen könnte, den Klassenerhalt zu sichern. Fairerweise muss man sagen, dass Tottenham hervorragend spielte; man konnte sehen, dass die Methoden von Spurs-Trainer Roberto De Zerbi Früchte tragen, denn die Mannschaft wirkte hungrig, schlagkräftig und gefährlich. Aber Aston Villa war so schlecht, dass es peinlich war.“