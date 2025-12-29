Milans neue Traumelf: Superstars flankieren Füllkrug

Dass der AC Mailand als Tabellenzweiter in dieser Saison wieder ein Wörtchen um den Scudetto mitredet, ist beim Blick in den Kader kein Wunder. So erwarten Neuzugang Niclas Füllkrug (32) bei den Lombarden doch einige Topstars im Team.

Der Bekannteste: Ex-Weltfußballer Luka Modric, der mit 40 Jahren die Fäden im Mittelfeld zieht. Ebenfalls in die Kategorie Superstars fallen der schillernde Portugiese Rafael Leão (26) und der beste Spieler der USA, Christian Pulisic (27).

Doch auch darüber hinaus versammelt sich einige Klasse im Team von Massimiliano Allegri. Kapitän Mike Maignan (30) hütet das Tor der französischen Nationalmannschaft und spielte dort auch schon mit seinen Vereinskollegen Adrien Rabiot (30), Youssouf Fofana (26) und Christopher Nkunku (28) zusammen. Letzterer war zu Leipziger Tagen sogar mal Deutschlands Fußballer des Jahres und Torschützenkönig der Bundesliga – zusammen mit Füllkrug (damals Werder Bremen).

Odogu debütiert für Milan

Übrigens: Neben Füllkrug gibt es noch einen zweiten Deutschen im Milan-Kader. David Odogu (19) feierte erst am gestrigen Sonntag beim 3:0 gegen Hellas Verona sein Serie A-Debüt. Der Innenverteidiger wurde 2023 mit den DFB-Junioren U17-Welt- und Europameister, für Milans aktuelle Traumelf reicht es aber noch nicht.

