Bochum heiß auf Ademi

Der VfL Bochum drückt im Werben um Mittelfeldspieler Faton Ademi (19) von Alemannia Aachen aufs Gaspedal. Informationen von ‚Sky‘ zufolge haben konkrete Gespräche zwischen den Beteiligten stattgefunden. Ademi sei darüber hinaus bereits im Vonovia Ruhrstadion gesichtet worden.

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Ademis Vertrag bei der Alemannia läuft noch bis 2028, Interesse an dem robusten Rechtsfuß bekundet zudem die TSG Hoffenheim. In der laufenden Spielzeit war Ademi über weite Strecken Stammspieler und überzeugte in der Zentrale mit unbändigem Einsatz und fußballerischen Lösungen.