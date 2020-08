Real: Umdenken bei Ceballos?

Nach Martin Ödegaard soll nun offenbar auch Dani Ceballos vorerst zu Real Madrid zurückkehren. Laut der ‚as‘ wird der Spanier die Vorbereitung an der Concha Espina absolvieren. Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison an den FC Arsenal verliehen und etablierte sich mit guten Leistungen als Stammspieler bei den Gunners.

Nach dem Ausscheiden gegen Manchester City in der Champions League könnte bei den Königlichen nun ein Umdenken bei Ceballos stattgefunden haben, da man zuvor bereit war, den Mittelfeldspieler mindestens noch für ein weiteres Jahr zu verleihen. Angesichts der finanziellen Einschränkungen durch die Corona-Krise könnte Real nunmehr auf Leih-Rückkehrer setzen, um den Kader in der Breite ohne hohen Kostenaufwand zu verstärken.