Transferzeugnis: Arsenal gelingt ein Volltreffer

Viktor Gyökeres (27) – Note: 2,5

Beim FC Arsenal wurde schon vor geraumer Zeit die Neun als Problemposition ausgemacht. Weder Kai Havertz noch Gabriel Jesus erfüllten die Erwartungen. Für Viktor Gyökeres zahlten die Gunners 65 Millionen Euro an Sporting, der Schwede soll nun mit Toren am Fließband dafür sorgen, dass Arsenal international wieder bei den Großen mitwirkt.

Nach zwischenzeitlichen Ladehemmungen ist der 1,89 Meter-Torjäger inzwischen angekommen. Gegen Atlético Madrid (4:0) traf er in der Champions League doppelt, wenige Tage später folgte ein wichtiges Tor beim 2:0-Erfolg gegen den FC Burnley. Die Formkurve bei Gyökeres zeigt nach oben, eventuell ist der Knoten nun endgültig geplatzt.

Martín Zubimendi (26) – Note: 1,5

Lange wurde Martín Zubimendi mit Real Madrid und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Den gebürtigen Basken von Real Sociedad loszueisen, erwies sich aber als schwieriges Unterfangen. Mit Hartnäckigkeit und 70 Millionen Euro im Koffer gelang es den Arsenal-Bossen, den Mittelfeldspieler nach London zu holen. Und die Investition zahlt sich jetzt schon aus. Zubimendi ist als Schaltzentrale neben Declan Rice enorm wichtig und ist absoluter Leistungsträger in einer hervorragend funktionierenden Mannschaft unter Trainer Mikel Arteta.

Eberechi Eze (27) – Note: 3,5

Auch für Eberechi Eze griff Arsenal tief in die Tasche. Knapp 70 Millionen Euro landeten in der Kasse von Ligakonkurrent Crystal Palace. Der 14-fache Nationalspieler von England überzeugt bislang aber noch nicht auf ganzer Linie. Wettbewerbsübergreifend stehen erst zwei Tore und drei Assists in 15 Einsätzen zu Buche. Da ist noch Luft nach oben.

Noni Madueke (23) – Note: 4,5

Obwohl Noni Madueke zu Beginn der Saison viel Spielzeit von Arteta erhielt, konnte er noch keinen Scorerpunkt sammeln. Seit Ende September fällt der schnelle Flügelspieler aufgrund einer Knieverletzung aus. Sein Potenzial ist unbestritten, allerdings hat sich die Investition von 56 Millionen Euro plus vier Millionen Euro Boni bisher noch nicht ausgezahlt.

Piero Hincapié (23) – Note: 4

Von Bayer Leverkusen kam Piero Hincapié im Sommer in die Premier League. Zunächst per Leihe, die Kaufpflicht über 52 Millionen Euro soll Berichten zufolge aber an extrem niedrigschwellige Bedingungen geknüpft sein. Während der Verteidiger in Leverkusen eine Instanz war, spielt er bei Arsenal noch keine Rolle. Leistenprobleme setzt den Ecuadorianer den Großteil der bisherigen Spielzeit außer Gefecht, zuletzt kam der Linksfuß zu seinen ersten Einsätzen.

Cristhian Mosquera (21) – Note: 2,5

21 Jahre jung, spanischer U21-Nationalspieler, 1,91 Meter hoch gebaut. Cristhian Mosquera bringt vieles mit, was ihn als Innenverteidiger interessant macht. Dennoch war er zunächst als Backup-Transfer gedacht. 15 Millionen Euro wanderten zum FC Valencia. Der Youngster hat aber bereits unter Beweis gestellt, dass er definitiv eine Verstärkung für Arsenal ist. Bei Einsätzen in der Champions League, der Premier League und im englischen Pokal lieferte er souverän ab.

Kepa Arrizabalaga (31) – Note: 3

Kepa wurde verpflichtet, um Stammtorhüter David Raya den Rücken freizuhalten. Diese Rolle nimmt der 31-Jährige mit Bravour an. In seinen beiden Pokalspieleinsätzen hielt Kepa seinen Kasten sauber. Für den Transfer zahlten die Gunners lediglich 5,8 Millionen Euro Ablöse an Chelsea.

Christian Norgaard (31) – Note: 4

Auch ein Ex-HSV-Profi trat im Sommer den Weg nach London an. Christian Norgaard gehörte beim FC Brentford zur ersten Garde, das hat sich mit seiner Unterschrift bei Arsenal geändert. Arteta setzt noch nicht so oft auf die Dienste des dänischen Nationalspielers. Für die Breite waren die 15 Millionen Euro Ablöse durchaus gut investiert. Allerdings startete Norgaard auch verletzt in die neue Saison. Bisher stehen jedoch erst 212 Spielminuten zu Buche.

Erfolg gibt Recht

Die handelnden Personen bei Arsenal sind wohl gegen Kritik geschützt. Zu stark performen die Gunners derzeit. In den bisherigen 15 Pflichtspielen gingen die Londoner 13 Mal als Sieger vom Platz. Ein Remis gegen Manchester City (1:1) und eine Auswärtsniederlage gegen den FC Liverpool (0:1) sorgen für kleine Flecken auf der weißen Weste.

Dass die Mannschaft von Mikel Arteta derart erfolgreich spielt, hat auch mit den Neuzugängen zu tun, die den Kader in der Spitze und in der Breite verstärkt haben. Da fällt es nur unwesentlich ins Gewicht, dass von einigen Spielern, die teuer verpflichtet wurden, das volle Potenzial noch nicht abgerufen werden konnte.

