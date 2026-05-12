Menü Suche
Kommentar
FT-Info Ligue 1

Heißer Poker um Ex-Schalker Bentaleb

von David Hamza - Quelle: Foot Mercato
1 min.
Nabil Bentaleb freut sich diebisch @Maxppp

Nabil Bentaleb (31), dessen Vertrag beim OSC Lille Ende Juni ausläuft, bieten sich im Sommer mehrere Optionen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat Besiktas Kontakt zum Spielerumfeld aufgenommen. Zudem strecken ein weiterer Süper Lig-Vertreter, zwei saudi-arabische Klubs und ein katarischer Verein die Fühler aus. Einen Markt hat Bentaleb auch in England und Frankreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unterdessen ist ein Verbleib in Lille noch nicht vom Tisch. Der Tabellendritte der Ligue 1 hat dem Mittelfeldspieler ein Verlängerungsangebot unterbreitet. Bentaleb bestritt in dieser Saison bislang 36 Pflichtspiele (zwei Tore, zwei Assists). In der Bundesliga war der Algerier zwischen 2016 und 2021 in 107 Partien für den FC Schalke 04 aufgelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Süper Lig
Lille
Beşiktaş
Nabil Bentaleb

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Süper Lig Süper Lig
Lille Logo OSC Lille
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Nabil Bentaleb Nabil Bentaleb
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert