Heißer Poker um Ex-Schalker Bentaleb

Nabil Bentaleb (31), dessen Vertrag beim OSC Lille Ende Juni ausläuft, bieten sich im Sommer mehrere Optionen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat Besiktas Kontakt zum Spielerumfeld aufgenommen. Zudem strecken ein weiterer Süper Lig-Vertreter, zwei saudi-arabische Klubs und ein katarischer Verein die Fühler aus. Einen Markt hat Bentaleb auch in England und Frankreich.

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Unterdessen ist ein Verbleib in Lille noch nicht vom Tisch. Der Tabellendritte der Ligue 1 hat dem Mittelfeldspieler ein Verlängerungsangebot unterbreitet. Bentaleb bestritt in dieser Saison bislang 36 Pflichtspiele (zwei Tore, zwei Assists). In der Bundesliga war der Algerier zwischen 2016 und 2021 in 107 Partien für den FC Schalke 04 aufgelaufen.