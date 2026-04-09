M’gladbach: Wie geht’s weiter mit Toptalent Boteli?

Borussia Mönchengladbach steht im Sommer vor einer richtungsweisenden Entscheidung, wenn Winsley Boteli von seiner Leihe beim FC Sion zurückkehrt. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ zeigen zahlreiche Vereine aus dem In- und Ausland Interesse am 19-Jährigen. Der Schweizer Erstligist wird die 3,5 Millionen Euro teure Kaufoption im Leihvertrag des Mittelstürmers aller Voraussicht nach nicht ziehen, wäre jedoch an einem erneuten Leihgeschäft interessiert.

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Boteli überzeugt in dieser Saison vor allem als Joker: Der Schweizer stand erst dreimal in der Startformation, erzielte aber bereits neun Tore für Les Sédunois. Sollte die Kaufoption verstreichen, könnte der FC St. Gallen den Fohlen ein Angebot unterbreiten, um den nach Hoffenheim abwandernden Alessandro Vogt (21) zu ersetzen. Der SC Freiburg und der FC Brentford haben sich ebenfalls bereits nach dem Rechtsfuß erkundigt. Doch auch in Mönchengladbach hat man den bulligen Angreifer noch längst nicht abgeschrieben. Sollten die Abschiedskandidaten Tomas Cvancara (25), Shio Fukuda (22) und Grant-Leon Ranos (22) den Verein im Sommer verlassen, könnte Boteli als Teil des Profikaders in die neue Spielzeit gehen.