Zidanes First-World-Problems | Dembélé muss gehen

Dembélé soll verkauft werden

In Spanien werden die Schlagzeilen erneut von möglichen Tauschgeschäften zwischen Juventus und Barça bestimmt. Die ‚Sport‘ spricht am heutigen Mittwoch von einem „doppelten Tauschhandel“, einem beispiellosen Deal zwischen den beiden Klubs. Miralem Pjanic und Mattia De Sciglio könnten in Katalonien im Austausch mit Jean-Clair Todibo sowie Ivan Rakitic oder Arturo Vidal landen. Die beiden Letztgenannten werden zudem nach wie vor für ein mögliches Tauschgeschäft mit Inter Mailand für Lautaro Martinez gehandelt. Die Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘ wird ebenfalls vom Transfermarkt der Blaugrana bestimmt, allerdings mit anderen Namen. Barça wolle die Verteidigung verstärken und suche nach passendem Personal. Milan Skriniar, Daniele Rugani, Matthijs de Ligt und Mattia De Sciglio stehen auf der Beobachtungsliste der Katalanen. Samuel Umtiti und Nelson Semedo könnten Barcelona im Gegenzug verlassen. Die ‚as‘ rollt ihrerseits das Thema Ousmane Dembélé neu auf. Drei Monate nach seiner Operation ist der Franzose mitten im Nirgendwo angekommen, so die Sporttageszeitung. Dembélé ist von der öffentlichen Bühne verschwunden und seine Zukunft liegt nicht mehr in Barcelona. Barça will den früheren Dortmunder demnach loswerden.

Stau auf dem königlichen Flügel

Mit Zinedine Zidane sorgt ein weiterer Franzose in Spanien für Schlagzeilen. Laut ‚as‘ hat der Trainer von Real Madrid ein Problem mit seinem Personal. Das First-World-Problem soll sein, dass er zu viele Spieler für die Flügelposition hat. Die Sporttageszeitung erklärt, dass mit der Rückkehr der Verletzten sieben Angreifer auf der gleichen Position spielen können. Der Trainer wird zwischen Gareth Bale, Eden Hazard, Marco Asensio, Lucas Vasquez, Brahim Díaz, Rodrygo und Vinicius wählen müssen. Der Stau auf den Flügeln könne für die Königlichen zur Baustelle werden.

Der Weg ist frei für Juve

Auch in Italien hat die Gerüchteküche wieder geöffnet. Im Zentrum steht vor allem Sandro Tonali von Brescia Calcio. Laut der ‚Tuttosport‘ buhlen Inter und Juve um den 20-Jährigen. Die Alte Dame soll derzeit die Nase vorn haben. Die mögliche Ankunft von Arturo Vidal bei Inter würde Tonali in Richtung Juventus drängen. Die Bianconeri haben ihrerseits den Weg freigemacht für das wohl größte Juwel des italienischen Fußballs.