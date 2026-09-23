Kylian Mbappé (27) hat Michael Olise (24) während der Weltmeisterschaft nach eigener Aussage nicht zu einem Wechsel zu Real Madrid geraten. „Ich habe die Spekulationen mitbekommen. Aber ich kenne das selbst sehr gut: Als ich Spieler von PSG war, gab es unzählige Gerüchte. Und ich finde, dass es respektlos wäre, einem Spieler zu einem Wechsel zu raten. Das wäre Bayern gegenüber ungerecht. Zumal Bayern ein großartiger Verein ist, mit dem Michael viel erreichen kann. Klar ist aber: Jeder Klub auf dieser Welt würde gerne Michael Olise haben. Er ist ein herausragender Spieler“, so Mbappé im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

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Im Sommer kursierten Berichte, denen zufolge Mbappé seinem Nationalmannschaftskollegen bei der WM einen Transfer zu Real Madrid schmackhaft gemacht und ihn regelrecht umgarnt habe. Zu einem Wechsel kam es in der vergangenen Transferperiode aber offenkundig nicht. In München steht Olise bis 2029 unter Vertrag.