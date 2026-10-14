„Großartig“: Stavanger-Kapitän feiert Olise-Rot

Zlatko Tripic (33) zeigt sich nach dem überraschenden 3:3 seines Klubs Viking Stavanger in der Champions League gegen den FC Bayern München ziemlich stolz, dass er den Münchner Superstar Michael Olise (24) zu einem Platzverweis treiben konnte. Gegenüber ‚TV2‘ erklärte der Kapitän der Norweger: „Es ist großartig, dass sich ein solcher Spieler, der höchstwahrscheinlich irgendwann den Ballon d’Or gewinnen wird, ein wenig über einen Jungen aus Oftebro und Lyngdal ärgert. Meine Balkan-Mentalität ist der Wahnsinn.“

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Die fortwährenden Provokationen während der Partie gegen den französischen Flügelspieler seien vom in Kroatien geborenen Norweger geplant gewesen: „Er sollte es hier nicht zu gemütlich haben. Und als es mir gelang, seinen Fokus von dem abzulenken, was er außergewöhnlich gut kann, verlor er am Ende die Beherrschung und warf mir den Ball ins Gesicht. Ich habe das Gefühl, dieses Duell mit ihm gewonnen zu haben.“ In der 74. Minute sah Olise innerhalb von wenigen Sekunden erst Gelb nach einem taktischen Foul und dann die Ampelkarte wegen der Aktion gegen Tripic.