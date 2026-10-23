Nach Traumtor: Brunner spricht über DFB

Paris Brunner (20) reagiert gelassen auf die Gerüchte um ein mögliches Debüt für die A-Nationalmannschaft bei den Nations League-Partien im November. Im Anschluss an den Sieg in der Conference League gegen den SC Freiburg (3:0) samt eigenem Traumtor erklärte der Angreifer der AS Monaco bei ‚RTL‘: „Ich versuche, das zu tun, was ich am besten kann – und zwar Tore schießen.“ Der Youngster, der aus der Jugend von Borussia Dortmund stammt, spielt weiterhin eine starke Saison, traf bereits achtmal in neun Pflichtspieleinsätzen und legte ein weiteres Tor auf.

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Die nächste Bewährungs- und Empfehlungschance erhält der U21-Nationalspieler am Sonntag (15 Uhr) in der Ligue 1 gegen den OSC Lille. Es ist der erste Liga-Auftritt von Brunner nach dessen Sperre wegen eines umstrittenen Jubels in der Partie gegen den RC Lens (2:1) im September. Mit Klopp habe es noch keinen direkten Kontakt gegeben, Brunner macht sich aber darüber offenbar keine großen Gedanken: „Die Aktion kommt von ihm, ich mache hier einfach weiter.“