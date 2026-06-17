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Offiziell Eredivisie

Feyenoord präsentiert van Bronckhorst

von Fabian Ley
Giovanni van Bronckhorst auf der Trainerbank @Maxppp

Giovanni van Bronckhorst kehrt zurück zu Feyenoord Rotterdam. Der 51-Jährgie übernimmt das Traineramt beim niederländischen Spitzenklub. Bereits von 2015 bis 2019 hatte der Ex-Profi Feyenoord gecoacht.

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Zuletzt war van Bronckhorst als Co-Trainer unter Arne Slot beim FC Liverpool tätig. In Rotterdam tritt er die Nachfolge von Robin van Persie an, der trotz der Vizemeisterschaft in der Eredivisie seinen Hut nehmen musste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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