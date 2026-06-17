Feyenoord präsentiert van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst kehrt zurück zu Feyenoord Rotterdam. Der 51-Jährgie übernimmt das Traineramt beim niederländischen Spitzenklub. Bereits von 2015 bis 2019 hatte der Ex-Profi Feyenoord gecoacht.

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Giovanni van Bronckhorst, welcome home. pic.twitter.com/bgK7IJyLSL — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 17, 2026

Zuletzt war van Bronckhorst als Co-Trainer unter Arne Slot beim FC Liverpool tätig. In Rotterdam tritt er die Nachfolge von Robin van Persie an, der trotz der Vizemeisterschaft in der Eredivisie seinen Hut nehmen musste.