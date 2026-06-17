Eredivisie
Feyenoord präsentiert van Bronckhorst
@Maxppp
Giovanni van Bronckhorst kehrt zurück zu Feyenoord Rotterdam. Der 51-Jährgie übernimmt das Traineramt beim niederländischen Spitzenklub. Bereits von 2015 bis 2019 hatte der Ex-Profi Feyenoord gecoacht.
Unter der Anzeige geht's weiter
Giovanni van Bronckhorst, welcome home. pic.twitter.com/bgK7IJyLSL— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 17, 2026
Zuletzt war van Bronckhorst als Co-Trainer unter Arne Slot beim FC Liverpool tätig. In Rotterdam tritt er die Nachfolge von Robin van Persie an, der trotz der Vizemeisterschaft in der Eredivisie seinen Hut nehmen musste.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden