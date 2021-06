Italien - Wales: Die Aufstellungen

Italien steht vor dem letzten Spieltag der Gruppe A bereits als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Wales als Tabellenzweiter hat den Einzug in die Runde der letzten 16 in der eigenen Hand. Anstoß in Rom ist um 18 Uhr.

Italien

Donnarumma - Toloi, Bastoni, Bonucci, Emerson - Jorginho, Verratti, Pessina - Chiesa, Belotti, Bernardeschi

Wales

Ward - Roberts, Rodon, Ampadu, Gunter - Morrell, Allen - James, Ramsey, Williams - Bale