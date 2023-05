Hazard spricht über BVB-Rückkehr

Der aktuell von Borussia Dortmund an die PSV Eindhoven verliehene Thorgan Hazard hat seine Zukunft offengelassen. Gegenüber dem niederländischen Fußballmagazin ‚Voetbal International‘ erklärt der 30-jährige Offensivspieler: „Wir werden sehen, mit PSV und Dortmund habe ich noch nicht gesprochen. Ich werde mich auf die nächsten beiden Spiele konzentrieren, dann ist Zeit zum Reden und ich werde eine Entscheidung treffen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hazard war im Winter in die Eredivisie gewechselt. Über die Rolle als Rotationsspieler kam der Flügelflitzer beim niederländischen Pokalsieger aber nicht hinaus, auch aufgrund einer Verletzung. Dennoch bereut der belgische Nationalspieler seine Entscheidung nicht: „Ich bin hergekommen, um Spielminuten zu sammeln, aber ich hatte ein bisschen Pech. Das ist Teil des Jobs. Als Ersatz gebe ich mein Bestes. Am Ende haben wir den Pokal gewonnen und deswegen bin ich hier. Wenn wir Zweiter in der Liga werden, denke ich, dass wir eine ziemlich gute Saison hatten.“

Lese-Tipp

Statements zu Hummels & Bellingham: Kehl lässt aufhorchen