Talente statt Neuzugänge: Drei BVB-Juwele rücken auf

Pascal Groß (34), Cole Campell (19), Julien Duranville (19) und Aarón Anselmino (20) gab Borussia Dortmund in der zurückliegenden Wintertransferphase ab. Ersatz holte man im Gegenzug – zum Unmut der meisten Fans – aber nicht an Bord. Der Kader ist nun deutlich verkleinert - das schafft Platz für frisches Blut.

Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ werden ab dem heutigen Donnerstag vorübergehend drei Youngster in das Training der Profimannschaft aufrücken. Dabei handele es sich um die Offensivakteure Mathis Albert (16) und Samuele Inácio (17) sowie Innenverteidiger Luca Reggiani (17). Sie sollen Niko Kovac insbesondere mit Blick auf Spielformen neue Möglichkeiten eröffnen.

Gleichzeitig ist es aber natürlich auch die Chance für die Youngster selbst, Eigenwerbung zu betreiben. Plan des Vereins sei es, das Trio bewusst an ihre Grenzen zu bringen, um ihnen zu zeigen, dass ihnen bei den Profis nichts geschenkt wird. Zeitlich begrenzt sei die Beförderung bis zum Spiel gegen den FSV Mainz 05 am 13. Februar.

Kovac setzt kaum auf Talente

Unter der Leitung von Kovac, der ausschließlich auf das Leistungsprinzip setzt, ist die Förderung der eigenen Talente zuletzt ins Stocken geraten. Die Durchlässigkeit zur Lizenz-Mannschaft ist beim BVB im Vergleich zu anderen Bundesligisten gering. Das soll sich in Zukunft wieder ändern. Die zumindest vorübergehende Beförderung ist dafür ein Schritt in die richtige Richtung.