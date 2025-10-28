Mainz-Krise: Deutliche Tendenz bei Henriksen

Beim FSV Mainz 05 steht Trainer Bo Henriksen trotz der aktuellen Krise nicht zur Disposition. Vorstand Sport Christian Heidel sagt gegenüber dem ‚kicker‘: „Es herrscht keine Unruhe und es gibt auch keinen Grund dafür. Wir haben viel Erfahrung mit solchen Situationen und wissen, wie wir uns verhalten müssen. Der Trainer bringt dabei Energie ein wie eh und je.“ Die Rheinhessen stehen nach acht Spieltagen mit nur vier Punkten auf dem Relegationsplatz.

„Als Trainer habe ich immer wieder mit Underdogs gearbeitet und bin am Ende nie abgestiegen. Der Druck ist Teil meines Jobs, ich liebe das. Wir wissen, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben und dürfen nur nicht so viel darüber nachdenken, Fehler zu machen“, weiß Henriksen die Situation einzuschätzen. Der Däne war vor eineinhalb Jahren vom FC Zürich nach Mainz gekommen und führte den FSV in der vergangenen Saison nach Europa.