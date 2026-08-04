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Bundesliga

Testspiel: Transfer-Kuriosum bei Bayern

von Simon Martis - Quelle: fcbayern.de
1 min.
Bara Sapoko Ndiaye erhält Anweisungen von Vincent Kompany @Maxppp
Jeju 1-2 FC Bayern

Der FC Bayern trifft im Rahmen seiner Asien-Reise heute um 13 Uhr auf Jeju United. Schon vor dem Anpfiff sorgt die Aufstellung der Münchner allerdings für ein kleines Kuriosum. Bara Sapoko Ndiaye steht in der Startelf von Vincent Kompany, obwohl die feste Verpflichtung des 18-jährigen Mittelfeldspielers bislang noch gar nicht offiziell verkündet wurde.

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Dass der Transfer zeitnah bekanntgegeben wird, gilt allerdings als reine Formsache. Sportvorstand Max Eberl hatte zuletzt erklärt, dass lediglich letzte vertragliche Details zu klären seien und sich zuversichtlich gezeigt, den Wechsel schon bald offiziell ist. Der 18-Jährige spielte bereits die vergangene Rückrunde auf Leihbasis für den FC Bayern und trainierte auch in den vergangenen Tagen schon mit dem Team. Er kommt vom FCB-Partnerklub Gambino Stars aus Gambia.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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