Nunez vor Besiktas-Wechsel

Besiktas arbeitet am nächsten Transfercoup. Nach Informationen von Sacha Tavolieri sowie türkischen Medienberichten stehen die Istanbuler vor einer Einigung mit Al Hilal über eine Leihe von Darwin Nunez. Der 27-jährige Mittelstürmer forciert einen Abschied von Al Hilal und steht nun offenbar vor einem Wechsel in die Türkei.

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Mit Nunez würde Besiktas den nächsten namhaften Neuzugang präsentieren. Erst vor einem Jahr war der uruguayische Nationalspieler vom FC Liverpool zu Al Hilal gewechselt, wo er in 24 Pflichtspielen neun Tore erzielte und fünf weitere vorbereitete. In diesem Sommer investierten die Schwarz-Weißen bereits mehr als 65 Millionen Euro und holten unter anderem Leandro Trossard (31/vom FC Arsenal), Orkun Kökçü (25/von Benfica) und Alexander Nübel (29/vom FC Bayern).