Die SV Elversberg kann das Bundesliga-Spitzenspiel des 3. Spieltags gegen den FC Bayern (Sonntag, 17:30 Uhr) mit Vincent Wagner an der Seitenlinie bestreiten. Wie ‚RTL‘ berichtet, wird die Sperre gegen den Cheftrainer aufgehoben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (14:54 Uhr): Mittlerweile hat der DFB bestätigt, dass die Sperre aufgehoben wurde. Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, begründet: „Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat Schiedsrichter Petersen erstmals ausgeführt, dass seine Wahrnehmung falsch war und dass er den Sachverhalt nicht richtig eingeordnet hat. Wir mussten die Frage beantworten, ob dieser Irrtum offensichtlich war. Nach Ansicht neuer Bildaufnahmen aus dem Scoutingfeed sind wir davon überzeugt, dass Trainer Wagner den Platz erkennbar ausschließlich zur Einwirkung auf seine Spieler betreten hat und sich dabei nicht in Richtung Schiedsrichter orientierte. Vor diesem Hintergrund konnte ausnahmsweise von der automatischen Sperre abgesehen werden.“

Wagner war beim 4:3-Sieg bei Borussia Mönchengladbach kurz nach dem Halbzeitpfiff mit Gelb-Roter Karte aus dem Innenraum verwiesen worden. Elversberg legte doppelt Einspruch gegen die Sperre ein und hat damit nun Erfolg, da Schiedsrichter Martin Petersen einen Irrtum einräumte.