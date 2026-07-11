Neuer Transfer-Anlauf bei Alajbegovic

Der AC Mailand würde Kerim Alajbegovic gerne in diesem Sommer verpflichten. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, suchen die Rossoneri weiterhin intensiv den Kontakt zum Umfeld des 18-Jährigen. Die Konkurrenz um das Talent von Bayer Leverkusen ist jedoch gewaltig: Zahlreiche europäische Spitzenvereine signalisieren ebenfalls großes Interesse an dem jungen Bosnier.

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Alajbegovic kehrte in diesem Sommer dank einer acht Millionen Euro schweren Rückkaufklausel von RB Salzburg zu Bayer Leverkusen zurück, könnte die Werkself jedoch direkt wieder verlassen. Ab einem Angebot von 30 Millionen Euro würden sich die Rheinländer gesprächsbereit zeigen, auch wenn Simon Rolfes zuletzt betonte, dass der Offensivakteur die Chance bekommen soll, sich bei seinem Jugendverein zu beweisen.