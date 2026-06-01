Topverdiener: Undav verlängert in Stuttgart

Dem VfB Stuttgart ist es gelungen, den Vertrag mit Deniz Undav zu verlängern. Wie die Schwaben mitteilen, ist das neue Arbeitspapier des 29-jährigen Torjägers bis 2029 gültig und enthält zudem eine Option auf ein weiteres Jahr.

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Deniz Undav hat seinen Vertrag beim VfB langfristig verlängert ✍️



Der VfB und der 29-jährige Nationalspieler haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung des gemeinsamen Vertrages verständigt.



Zur Meldung: https://t.co/JHdCCexyeT#VfB | #VfB1893 | #Undavbleibt pic.twitter.com/5GKPSQR5M9 — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) June 1, 2026

Im Vorfeld wurde bereits berichtet, dass Undav ab sofort zum Topverdiener aufsteigt und 5,5 Millionen Euro pro Saison kassieren soll. Zudem erhält er ein Handgeld über vier Millionen Euro. Die Verhandlungen zogen sich in den vergangenen Wochen etwas, mündeten nun aber noch vor der Weltmeisterschaft in einer Einigung.

„Deniz ist beim VfB zum Nationalspieler und WM-Teilnehmer geworden, die Vizemeisterschaft, der DFB-Pokalsieg und ganz aktuell die erneute Qualifikation für die Champions League sind eng mit dem Namen Deniz Undav verbunden. Auch in unseren Zukunftsplanungen ist für Deniz eine wesentliche Rolle vorgesehen, deshalb haben wir uns intensiv darum bemüht, den gemeinsamen Vertrag vorzeitig zu verlängern“, wird Sportvorstand Fabian Wohlgemuth auf der VfB-Homepage zitiert.

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Undav selbst zeigt sich ebenfalls glücklich über die neue Vertragssituation: „Die vorzeitige Vertragsverlängerung bedeutet mir extrem viel. Danke an Alex Wehrle, Fabian Wohlgemuth und den VfB für das Vertrauen, das sie mir damit entgegenbringen. Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden.“