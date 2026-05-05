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2. Bundesliga

HSV & Union: Starke Konkurrenz bei Amoako

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Kofi Amoako hält den Ball im Spiel @Maxppp

Im Sommer könnte es Kofi Amoako in die Premier League ziehen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Sechser von Dynamo Dresden von Leeds United umgarnt wird. Aus der Bundesliga sind Union Berlin und der Hamburger SV an Amoako dran.

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Der 20-Jährige war vor einem Jahr für 300.000 Euro vom VfL Wolfsburg an die Elbe gewechselt und überzeugt in dieser Saison. Dem Boulevardblatt zufolge wurden bislang als potenzielle Ablösesumme zwei Millionen Euro ausgerufen, durch das Interesse aus der Premier League dürfte sich die Forderung der Sachsen aber erhöhen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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