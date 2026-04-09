Bundesligist klopft bei Tabakovic an

Haris Tabakovic hat sich in den Fokus des VfL Wolfsburg gespielt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, bemühen sich die Wölfe um die Dienste des 31-Jährigen. Der Bosnier sei demnach auch für den Fall eines Abstiegs in die 2. Bundesliga eine Option.

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Bei den Niedersachsen soll Tabakovic den momentan verletzten Jonas Wind (27) ersetzen, dessen auslaufender Vertrag aller Voraussicht nach nicht verlängert wird. Allerdings sickerten zuletzt weitere Interessenten durch: Leeds United könnte dem bulligen Angreifer Premier League-Fußball bieten, und auch der OSC Lille aus Frankreich hat den Rechtsfuß auf dem Zettel.

Tabakovic war im vergangenen Sommer nach einem unglücklichen Jahr in Hoffenheim (vier Tore in 29 Pflichtspielen) auf Leihbasis an den Niederrhein gewechselt und überzeugt seither auf ganzer Linie. Mit seinen 13 Saisontreffern ließ er den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Tim Kleindienst (30) beinahe vergessen.

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Gladbach zögert

Die Borussia würde ihren besten Torjäger dementsprechend gerne halten, doch der Leihvertrag beinhaltet keine Kaufoption. Da die TSG Hoffenheim Tabakovic mit einem Preisschild von fünf Millionen Euro versehen hat, ist ein fester Transfer für die finanziell klammen Fohlen kaum zu stemmen. Der Angreifer bestätigte zuletzt, dass noch keine Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit stattgefunden haben. Sportchef Rouven Schröder begründete das Abwarten mit der sportlichen Situation: „Liga heißt gleichzeitig Budget. Wenn wir endgültig in der Liga sind, dann werden Gespräche geführt. Aber natürlich ergebnisoffen.“